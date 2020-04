Carta dels metges de l'Hospital d'Igualada: «Tenim la convicció d’haver fet bé les coses»

L'Hospital d'Igualada i la zona de la Conca d'Òdena poden agafar una mica d'oxígen. Després de la confirmació del govern espanyol, s'ha aixecat el confinament dels diversos municipis més afectats pel brot específic de coronavirus . El centre hospitalari d'Igualada ha estat lluitant per frenar l'expansió del brot i salvar el màxim de vides possibles. Després d'aquest aixecament del confinament, els caps del servei hospitalari han volgut escriure una carta per a fer diverses reflexions."Tenim la convicció d’haver fet bé les coses, amb agilitat i amb tota la capacitat de resposta de la qual hem estat capaços. Segur que hi ha coses que s’haguessin pogut fer millor però mai ningú s’havia hagut d’enfrontar a una situació com la viscuda", han afirmat els caps sanitaris de l'Hospital d'Igualada. Els caps del centre també han volgut agrair que "sempre han disposat de tot el material necessari per enfrontar-se al nivell d'exposició tan alt que han viscut". Això, exposen, és gràcies a "la gerència i als responsables de les compres i intendència de l'hospital".També han volgut tenir unes grans paraules d'agraïment per a totes aquelles persones que s'han ofert voluntàries o han volgut posar-se a disposició de l'hospital, sent graduats en qualsevol disciplina de la medicina, per a treballar a contenir el brot. Els caps també aplaudeixen la xarxa de suport que s'ha teixit amb altres hospitals, per a poder derivar certs pacients que no podien ser atesos amb totes les condicions a Igualada. "Durant aquest temps la nostra gent, la nostra direcció i gerència, i els nostres professionals han fet un esforç importantíssim doblant i triplicant torns de treball per a donar resposta a les necessitats dels malalts", afirmen, aplaudint l'esforç de tots els companys sanitaris de l'Hospital d'Igualada.Els caps del centre destaquen que des de fa uns dies viuen "un moment d'estabilitat", gràcies al confinament i a les lluites compartides de moltes parts de la societat, no només l'hospitalària. Tot i això, recorden que encara hi ha múltiples pacients lluitant contra la malaltia i "encara n'hi haurà més". "Fa dies que tenim força altes de planta i d’UCI de malalts que han evolucionat favorablement. Malauradament encara n’hi ha, i n’hi hi haurà que no evolucionin bé". Per això mateix, recorden que "no s'ha d'abaixar la guàrdia" en els pròxims mesos, que "seran difícils per a tothom".El govern espanyol ha confirmat el confinament de la conca d'Òdena tal com havia demanat la Generalitat aquest dissabte . El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha indicat en roda de premsa que l'executiu espanyol ha acceptat la proposta del govern català i que es procedirà a l'aixecament en les pròximes hores. La Generalitat considera que el confinament especial d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí és innecessari ara que tota la població de Catalunya ja està confinada a casa

