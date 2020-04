El govern espanyol obvia Torra i es nega a allargar el confinament total després de Setmana Santa

El govern espanyol no té intenció d'allargar el confinament total després de Setmana Santa tal i com havia demanat aquest diumenge el president de la Generalitat , Quim Torra.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat en roda de premsa que el reial decret signat per l'executiu de Pedro Sánchez i que obliga a quedar-se a casa els treballadors que no són d'àmbits essencials "venç el proper 8 d'abril", una data que continuarà fixada en el calendari. En aquest sentit, el ministre de Transport i Mobilitat, José Luis Ábalos, ha dit que aquest dia acaben les mesures que estableixen els permisos retribuïts en aquells àmbits no essencials i que, per tant, es tornarà a la "primera fase de l'estat d'alarma".El govern espanyol ha confirmat el confinament de la conca d'Òdena tal com havia demanat la Generalitat aquest dissabte . El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha indicat en roda de premsa que l'executiu espanyol ha acceptat la proposta del govern català i que es procedirà a l'aixecament en les properes hores. La Generalitat considera que el confinament especial d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí és innecessari ara que tota la població de Catalunya ja està confinada a casa.Illa ha indicat que Espanya es troba en una fase de "ralentització" del nombre de contagis, que es situa aquest diumenge en un 5%. El socialista ha assegurat també que les mesures que s'han pres des de l'executiu espanyol "estan funcionant", alhora que ha remarcat les tasques de prevenció que es duen a terme en les residències d'avis atès el risc que tenen els ancians davant la pandèmia del covid-19.El titular de Sanitat ha apuntat que Espanya està realitzant cada dia entre 15.000 i 20.000 tests diaris, xifres que "s'incrementaran en els propers dies". En aquest sentit, ha detallat que les autonomies rebran un milió i mig de tests entre aquest diumenge i dilluns.La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicat que el nivell de mobilitat a Espanya ha baixat un 85%, per bé que ha apuntat que encara falta una gran tasca en les properes setmanes. En aquest context, ha dit que l'actual estat d'alarma podrà tenir més pròrrogues que les anunciades, encara que podrien ser "en altres condicions".Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicat que s'han fet més de 77.000 actuacions de control i vigilància en casos de violència masclista, i ha informat que des del passat 13 de març dues dones han mort a mans de les seves parelles.

