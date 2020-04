Mor el primer sanitari de Madrid amb coronavirus

Primer sanitari amb coronavirus que perd la vida a l'Estat. Un metge de 61 anys que treballava a la Unitat d'Atenció Domiciliària del SUMMA (Servei d'Urgència Mèdica de la Comunitat de Madrid) ha mort a causa de la malaltia a Madrid, segons ha explicat la Conselleria de Sanitat de la comunitat.Es tracta del primer sanitari que mor a la Comunitat de Madrid, una de les més afectades de tot l'Estat. Dijous passat, la Conselleria de Sanitat va comptabilitzar un total de 3.103 professionals del Servei Madrileny de Salut (SERMAS) contagiats amb coronavirus. El sindicat CCOO estimava que 302 professionals de l'SUMMA estaven contagiats o en aïllament per la malaltia.Aquest últim balanç deixava 502 casos més respecte al balanç del passat 24 de març, quan es calculava per part de la Direcció General de Recursos Humans que hi havia un total de 2.601 professionals del Servei Madrileny de Salut (SERMAS) que estaven contagiades o en aïllament per coronavirus.Durant la pandèmia de coronavirus altres sanitaris han mort després contagiar-se de virus. És el cas d'una facultativa del centre de salut de Mota del Corb (Conca) i una infermera de l'hospital de Galdakao (Biscaia) de 52 anys, que va ser la primera mort d'un membre del personal sanitari en el conjunt de l'Estat.