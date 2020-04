VÍDEO Jennifer Aniston fa una sorpresa a una infermera que lluita contra el coronavirus

"Només puc dir-te que Déu et beneeixi a tu a tots els que esteu treballant. Ni tan sols sé com expressar la meva gratitud per tot el que esteu fent i per posar en risc la vostra salut. Sou simplement fenomenals", va sentenciar Aniston.

Els Estats Units són el focus principal de la pandèmia de coronavirus a tot el món. I com a tot el planeta, els sanitaris són la primera línia de trinxera d'un problema de salut greu, en condicions laborals moltes vegades precàries i doblant esforços per salvar vides. És per això mateix que els metges, infermers i personal sanitari estan rebent homenatges de tota mena i condició.Amb més de 200.000 contagiats (i en augment), els EUA també volen posar el seu gra de sorra a l'hora d'aplaudir els sanitaris. Una d'aquestes celebracions ha estat al programa del còmic i presentador Jimmy Kimmel, on va voler entrevistar en directe una infermera de Utah, Kimball Fairbanks. En un moment de la videotrucada, va aparèixer l'actriu Jennifer Aniston per agrair la feina que està fent i desitjar-li tota la sort possible en aquests moments.Fairbanks, declarada fan incondicional d'Aniston, va rebre amb estupor i emoció l'aparició de l'actriu, ja que es troba en quarantena amb desenes de companys per haver estat exposada al coronavirus i haver despertat símptomes.

