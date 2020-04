La Generalitat també permet fer ús dels horts si és per a l'autoconsum

Després de diverses queixes per part de la pagesia i altres propietaris d'horts, el Govern s'ha refet de la prohibició d'anar als horts fora del domicili habitual per autoabastir-se. El comitè tècnic del Pla d’emergències PROCICAT ,després de reunir-se ahir, ha decidit afegir aquesta nova interpretació amb la que a partir d’ara ja es pot anar a l’hort a collir els productes necessaris per a l’autoabastiment.Els altres dos supòsits sota els quals es pot rompre el confinament per anar a l'hort són el d'alimentar els animals i el de si es tracta d'una activitat econòmica.Ara bé, atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos de la llista els horts que puguin haver en aquestes segones residències, als quals segueix estant vetat anar-hi.Dijous d'aquesta setmana es va moure a les xarxes una iniciativa per recollir firmes per aconseguir modificar aquesta prohibició. En poques hores la campanya, engegada per quatre cooperatives de treball de sobirania alimentària i també Ramaderes de Catalunya, va recollir almenys 17.000 firmes i que en un principi, s'havien de presentar el dilluns davant el Departament d'Interior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor