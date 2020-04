Marín retreu a Torra que s'ha respost «tard i malament» a la situació de les residències

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha enviat aquest diumenge una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, retraient-li la gestió del Govern sobre la situació de les residències en plena pandèmia del coronavirus."Malgrat les reunions mantingudes amb el Departament, mai he vist ni una estratègia ni una autoritat definides. En aquesta qüestió s'ha arribat tard i malament", ha lamentat Marín, que ha assegurat que hi ha aspectes de la gestió de la Generalitat "que no funcionen de forma apropiada".És la resposta de Marín a la carta que ahir dissabte Torra va enviar als alcaldes emplaçant-los a una "sòlida aliança" per exigir flexibilitat pressupostària i la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) al govern espanyol.La batllessa ha garantit que participaran d'aquesta reclamació, que "ha estat una de les grans reivindicacions del món local en els darrers anys", per la qual cosa ha celebrat "tenir ara el recolzament del Govern de Catalunya en aquesta qüestió". No obstant això, ha advertit que no és la prioritat ara mateix: "Ja tindrem temps d'abordar-ho. Ara ens hem de centrar en la lluita contra la pandèmia".

