Clausuren un bar que servia alcohol i organitzava timbes de pòquer en ple confinament

En un bar, a porta tancada, servien begudes alcohòliques i es preparaven per jugar al pòquer. Denunciem 4 homes, entre ells el propietari del bar, per no respectar el confinament pic.twitter.com/Lz3VKH9bxi — Mossos (@mossos) April 5, 2020

Els Mossos d'Esquadra han enxampat aquesta setmana un bar de Martorell (Baix Llobregat) que, a porta tancada, servia alcohol i organitzava timbes de pòquer en ple confinament. L'alerta d'un veí de la zona va posar la policia catalana sobre la pista d'aquest establiment, d'on entraven i sortien nombroses persones tot i l'estat d'alarma.Els agents dels Mossos es van personar al bar i van denunciar les quatre persones que hi havia a l'interior, el propietari i tres clients, per no respectar el confinament. En paral·lel, es va clausurar el local

