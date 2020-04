Salut i el SEM posen en marxa un nou centre d'operacions logístiques

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han posat en marxa un nou centre d'operacions logístiques per concentrar les compres i donacions de material sanitari rebudes arran de la pandèmia del coronavirus.En un comunicat aquest diumenge, la Conselleria de Salut de la Generalitat ha informat que allà s'emmagatzemaran equips d'electromedicina, material fungible sanitari, equips de protecció individual, mobles i neveres, entre d'altres.El director de CatSalut, Adrià Comella, ha explicat que el centre pot distribuir el material en qüestió d'hores segons les necessitats de cada hospital i àrea, per tal que arribi "el més aviat possible".Entre el material pendent de distribució hi ha 148 respiradors -117 d'ells, operatius - i en el centre hi treballen tècnics d'electromedicina, metges intensius, arquitectes i analistes de dades, a més de voluntaris.Comella ha demanat a totes les institucions que tinguin material sanitari que el cedeixin o el donin, com ja han fet "col·legis de professionals, clíniques veterinàries, odontòlegs, clíniques privades, consultoris d'estètica i universitats, entre altres, que han fet possible que el volum de material sigui encara més elevat".

