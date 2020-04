El govern espanyol demana a les autonomies una llista d'infraestructures per allotjar pacients sense símptomes

El president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat avui als presidents de les comunitats autònomes que facilitin una llista d'infraestructures per poder allotjar a contagiats pel coronavirus però que no tenen símptomes, per tal d'evitar que puguin contagiar altres persones.Sánchez porta reunit des de dos quarts del matí pel vídeo conferència amb els presidents en el que és la seva quarta trobada des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març per la pandèmia de coronavirus.El president els ha demanat que aquest llistat estigui conclòs abans del pròxim 10 d'abril, just quan finalitza la Setmana Santa i els treballadors de sectors no essencials tornaran a incorporar-se als seus llocs de treball, segons ha anunciat aquest dissabte. Durant aquestes trobades, la major part dels presidents li han anat traslladant el seu malestar per la falta de material i en l'últim partit, diumenge passat, diversos presidents van exposar les seves crítiques per haver aprovat un decret per paralitzar les activitats no essencials sense comptar amb ells.

