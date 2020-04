El servei d'atenció a maltractaments ha atès de mitjana 537 dones cada setmana a Barcelona

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de l'Ajuntament de Barcelona, especialitzat en violència masclista, ha atès 537 dones de mitjana cada setmana des de l'inici del confinament. S'inclouen les que s'hi han dirigit de forma presencial (82) i les que s'ha contactat per telèfon proactivament per fer seguiment. També s’han produït 6 nous acolliments d’unitats familiars, i atès un total de 13 urgències en 15 dies, mentre que abans de l'estat d'alarma s'estaven atenent de mitjana entre 4 i 6 urgències al dia.Mentre que els serveis es consideren essencials i continuen funcionant, el consistori ha elaborat unes guies amb consells per a dones víctimes i xarxes veïnals davant d'una possible agressió.Són les guies "Barcelona Antimasclista" i tenen com a objectiu prevenir la violència masclista en situació de confinament domiciliari a partir de l’experiència de l’atenció a les violències masclistes.D'una banda, inclou informació pràctica sobre mesures autoprotecció i instruccions de sortida per a dones que estan en situació de risc, amb alguns consells senzills i clars de quins passos seguir. Es recomana, per exemple, baixar-se l'app del 'My 112' i parlar cada dia amb una persona de confiança.De l'altra, també hi ha recomanacions de caràcter comunitari: què fer i què no fer, dirigit a ciutadania en general, a xarxes veïnals i a comerços, amb instruccions senzilles del que es pot fer per detectar i donar suport a situacions d’aquest tipus. Entre els consells hi ha no desentendre's d'una persona que se sap que pateix violència masclista i, per contra, mantenir-hi contacte i generar-hi un vincle.En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona contactarà proactivament amb les xarxes comunitàries i de barri existents per donar-los indicacions de detecció i prevenció de violència masclista, informació de serveis i distribuir eines i guies d’actuació.Des de l'1 d'abril, l'ajuntament ha habilitat un telèfon de 10h a 18h perquè les dones puguin resoldre qüestions específiques vinculades a temes laborals, guarda de menors, sistema judicial o violència masclista, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor