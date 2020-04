Un mecànic de Sabadell desinfecta de franc vehicles policials de la ciutat

L'estat de l'interior del cotxe policial Foto: Juanma Peláez

Feina solidària de José María Regidor Foto: Juanma Peláez

"Entre tots hem d'ajudar amb el que tenim a l'abast", així justifica José María Regidor, mecànic de Sabadell, que des de fa uns dies desinfecta vehicles policials sense cobrar per aquest servei. Té el negoci just davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra i "m'hi vaig oferir", explica Regidor i afegeix, "toca ser solidaris".Curiosament, fa una mica més d'un mes "em vaig comprar la màquina d'ozó" i li va arribar, com recorda, "dues setmanes abans que esclatés tot". "Volia incorporar un nou plus per a la clientela" i ara que no en té opta per ser "solidari", tal com reitera.Poc després de treballar amb cotxes del cos català, va oferir el mateix a la Policia Municipal. Així que la feina se li ha incrementat, segons els seus càlculs, al voltant d'una trentena ja han passat pel taller.Uns 30 o 40 minuts dedica perquè quedi desinfectat, però sosté que "cal un manteniment. No només s'ha de fer un cop i prou. Una vegada a la setmana s'hauria de fer". El primer pas, com precisa, és engegar la màquina d'ozó al maleter i a la part posterior i després aplicar el desinfectant per tot arreu.

