Torra demana a Sánchez mantenir el confinament total més enllà de Setmana Santa

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat avui al president espanyol, Pedro Sánchez, que mantingui el confinament total més enllà de Setmana Santa. Així ho ha dit en una compareixença des de la Casa dels Canonges. Torra ha fet aquesta petició formalment en el transcurs de la videoconferència que ha mantingut aquest diumenge amb Sánchez i amb els presidents de les comunitats autònomes.Torra també ha reclamat poder disposar de tests massius i material necessari per als hospitals i el personal mèdic, així com un pla definit per a la sortida del confinament. El president català ha mostrat els eu suport a allargar l'estat d'alarma, però considera que seria molt arriscat permetre el retorn a la feina de les persones que no formen part de serveis essencials sense poder fer tests generalitzats. Ha dit: "El confinament total va ser erràtic, dubitatiu i amb retard. El procés de desconfinament, quan el puguem fer, ha de ser tot el contrari: coordinat, ben planificat, concertat amb Catalunya i eficaç".Ahir, Pedro Sánchez va anunciar que s'allargaria l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, però que es relaxaria el confinament total a partir de la Setmana Santa. El president espanyol també va fer una apel·lació a la "unitat" i a recuperar l'esperit de la Transició, esmentant la necessitat d'uns nous Pactes de la Moncloa Torra ha assegurat que "el govern espanyol no pot tornar a fallar" i que la situació és molt delicada i ningú es pot permetre el luxe d'equivocar-se. Ha explicat que en la seva posició s'han posat la presidenta de les Balears, socialista, i de Castella-Lleó, del PP, explicitant que és una posició compartida per governants de partits diferents.Alhora, Torra ha reclamat a Moncloa el retorn de les competències a la Generalitat un cop s'ha comprovat el fracàs del sistema de subministrament centralitzat de material, i ha recordat que a Catalunya no es disposa dels EPI necessaris i la manca de material per a les residències d'avis. El president català ha explicat des de la Casa dels Canonges que la Generalitat ha portat el pes del combat contra el coronavirus i que el Govern ha fet el 90% de l'esforç en l'actuació dels hospitals. Torra ha assegurat que dels 1.800 milions dels costos previstos en matèria sanitària, el govern espanyol només s'ha compromès a aportar-ne 50.El president de la Generalitat també ha insistit en què és necessari protegir els treballadors amb una renda bàsica universal i ha demanat mesures urgents en favor de les petites i mitjanes empreses, i autònoms, reclamant de suspendre les quotes i impostos per donar suport, així com retornar als autònoms la cotització del març.l govern espanyol fixa el missatge que s'aplana la corba de morts. Aquest és el missatge que ha repetit María José Sierra, del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, durant la seva compareixença en roda de premsa a la Moncloa aquest migdia. Sierra, que està al davant del centre des que el seu responsable, Fernando Simón, va donar positiu pel coronavirus, ha assegurat que aquesta tendència és visible en gairebé totes les comunitats autònomes.Sierra ha estat acompanyada pels comandaments de les forces armades, Guàrdia Civil i Policia Nacional, com ja és habitual, després de la reunió diària del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus. Sierra ha assegurat que s'està en "una fase de transició o desescalada" i que s'imposa la detecció precoç de tots els casos i el seu aïllament, amb la realització de testos en aquests casos. Ha dit que hi ha diverses opcions estudiant-se en aquests moments. María José Sierra ha destacat la importància de les mascaretes com a protecció contra el contagi, i ha dit que "també ho estem estudiant en aquesta fase de desescalada".El tinent general Miguel Ángel Villarroya, cap de l'estat major de la Defensa (JEMAD), ha intervingut per subratllar el paper de les forces armades en el combat contra la pendèmia. Ha recordat que hi ha 8.000 efectius desplegats en 271 localitats de l'estat. Ha destacat que "la Guàrdia Reial també s'ha incorporat a les tasques militars", aplegades sota el nom d'Operació Balmis. Han intervingut també els comandaments de la Guàrdia Civil, general José Manuel Santiago, cap de l'estat major de l'institut, i José María Molina, de la Policia Nacional.La corba de morts continua aplanant-se. En les últimes hores, a l'Estat espanyol han mort 674 persones, segons les dades fetes públiques aquest diumenge pel ministeri de Sanitat. Aquesta xifra suposa més d'un centenar menys de víctimes que les 809 registrades ahir. Així i tot, el total de morts des que va començar la crisis del coronavirus ja arriba a les 12.418 persones.Pel que fa als contagis registrats durant les darreres 24 hores, n'hi ha hagut 6.024, el que ha fet augmentar el total fins als 130.759, quan ahir la xifra es situava en 124.735. Una xifra que torna a ser menor respecte a la de dissabte, que se'n van diagnosticar 7.026. Hi ha 6.861 persones a les UCI i els malalts recuperats ja són 38.080.A Catalunya, han mort en les darreres 24 hores un total de 674 persones, el que suposa 135 morts menys que ahir. S'han registrat 6.023 contagis nous, un miler menys que el dia anterior.

