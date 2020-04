Barcelona redueix terminis de pagament i tanca el març abonant les factures a 20 dies

L'Ajuntament de Barcelona ha reduït els terminis de pagament i ha tancat el mes de març abonant les factures a 20 dies, malgrat el seu augment i que la majoria de la plantilla municipal treballa de forma telemàtica per les mesures de confinament. Per aconseguir-ho, s'ha modificat el circuit de validació de manera que, sent completament telemàtic, es mantinguin totes les garanties jurídiques.El total de factures registrades al mes de març (2.685) és superior al nombre de presentades durant els mesos de gener (2.356) i febrer (2.359). En total, s'han pagat 2.576 factures amb un import de 50,2 MEUR, mentre que el que queda per pagar en les properes setmanes són 1.240 factures amb un import de 22,6 milions.El termini promig d'aquestes factures pendents des que van entrar a registre del consistori se situa en els 18,66 dies. El 75,7% de les factures presentades durant aquest mes es van registrar en la primera quinzena. "Malgrat la situació de confinament, l'activitat de la maquinària de l'ajuntament s'ha intensificat per adaptar-se a la nova situació i injectar el màxim de liquiditat als seus proveïdors en el menor temps possible, conscients de les grans dificultats econòmiques que autònoms i empreses estan patint en aquests moments", ha assenyalat l'Ajuntament de Barcelona.

