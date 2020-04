Sánchez demana a Europa activar una «economia de guerra» per afrontar el coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a la Unió Europea que posi en marxa una "economia de guerra" que permeti recuperar l'economia un cop superada la crisi sanitària del coronavirus. En un article publicat a diversos diaris europeus, el dirigent socialista ha celebrat el programa temporal de compra de deute del Banc Central Europeu (BCE) i el pla anunciat per la Comissió Europea contra l'atur, "però no és suficient". "Cal anar més enllà", ha avisat Sánchez, "amb mesures que donin suport a l'endeutament públic" dels estats.Per això, ha proposat crear "un nou mecanisme de mutualització del deute, actuant com un bloc en l'adquisició de productes sanitaris de primera necessitat, establint estratègies coordinades de ciberseguretat i preparant un gran pla de xoc perquè la recuperació del continent sigui ràpida i sòlida". "Serà inevitable que els estats membre generem un deute més gran per respondre a les conseqüències d'una crisi que és sanitària, però que també és econòmica i social", ha advertit, així que ha reclamat evitar respostes similars a les d'una crisi financera o d'un estat en fallida.També ha recordat que la diferent aproximació a la crisi econòmica de principis de mil·lenni per part de la UE i dels Estats Units va condicionar-ne la posterior recuperació. "Els Estats Units responien a la recessió del 2008 amb estímuls mentre que Europa hi responia amb austeritat. Els resultats són per a tots coneguts", ha subratllat.Tot plegat davant del perill que la gestió de la situació provocada pel coronavirus generi euroescepticisme, per la qual cosa Sánchez ha indicat que "fins i tot els països i els governs més europeistes", com creu que és l'Estat espanyol, necessiten "proves de compromís real" de la UE. "Hi ha milions d'europeus que creuen en el projecte de la Unió. No els abandonem. Donem-los raons per seguir-hi creient", ha conclòs.

