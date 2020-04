Economistes avisen que moltes declaracions de la renda a Catalunya sortiran a pagar

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha avisat que la majoria de declaracions de la renda a Catalunya sortiran a pagar, ja que la tributació mínima és del 21,5%, a diferència d'altres comunitats, on és al voltant del 19%. Tot i l'impacte econòmic que tindrà la pandèmia del coronavirus, l'Agència Tributària ha descartat allargar el termini màxim del 30 de juny per presentar la declaració al·legant que al 70% dels ciutadans els sortirà a retornar, una circumstància que no es donarà a Catalunya per aquest "decalatge", segons alerta l'experta fiscal del Col·legi d'Economistes, Carme Jover. Jover aposta per allargar el termini màxim de presentació de la declaració fins al setembre perquè els contribuents tinguin temps d'aconseguir liquiditat.L'experta fiscal recorda que la retenció dels rendiments al conjunt de l'Estat espanyol està fixada entre el 19% i el 45%, en funció dels ingressos -excepte al País Basc i Navarra, on tenen el seu propi règim fiscal- i que després són les autonomies les que marquen el seu tram en la tributació de l'IRPF. En algunes es replica l'escala de l'administració estatal -com a les Illes Balears i a les Canàries, les dues Castelles, La Rioja i Extremadura- però d'altres opten per un percentatge mínim superior al 19% -com Aragó, Andalusia, Astúries i el País Valencià, entre d'altres amb un 19,5%-, i Catalunya, que amb el 21,5% és el més alt del territori espanyol.Això fa que la diferència entre el 19% i el 21,5% a Catalunya, la declaració surti positiva en molts casos, a diferència de la resta de l'Estat. "En les rendes d'entre 20.000 i 30.000 euros som la comunitat autònoma més cara del territori espanyol, perquè en els trams baixos tenim l'escala més cara", explica Jover, que detalla que en aquesta franja és on hi ha la gran part dels contribuents.Aquesta circumstància, en canvi, no es produeix a Madrid, on el tram autonòmic de l'IRPF es va rebaixar mig punt i a molts contribuents de la Comunitat els surt a retornar. D'aquesta manera, Catalunya es concentrarà gran part dels ciutadans que els tocarà pagar en un context de pandèmia i d'aturada de l'activitat econòmica.Amb tot, l'experta fiscal del Col·legi d'Economistes aposta per allargar el termini màxim habitual de l'Agència Tributària –fixat en el 30 de juny- almenys fins al setembre, tenint en compte que l'agost probablement serà inhàbil. En aquest sentit, Jover apunta que altres països com Itàlia i Alemanya o Catalunya amb els tributs propis ja han anunciat una paralització per ara de la recaptació. Aquesta pròrroga permetria, segons Jover, guanyar temps als contribuents per obtenir liquiditat. No obstant això, no creu que l'Agència Tributària cedeixi i més tenint en compte que manté el 20 d'abril com a termini per liquidar l'IVA trimestral.Per últim, Jover recomana que abans de confirmar l'esborrany, els ciutadans comprovin que les dades que disposa Hisenda són correctes, ja que per exemple l'administració pot no discriminar aspectes com quin és l'habitatge habitual si se'n té més d'un, i fa descomptes que no pertoquen. "La gent es pensa si ho fa Hisenda ho fa bé... Ho fa un programa informàtic", adverteix davant la pressa dels ciutadans per presentar la declaració a tornar i obtenir així liquiditat de forma ràpida.Rebaixa de l'impost del patrimoni a CatalunyaD'altra banda,l'experta fiscal ha demanat al Govern que en la situació actual reconsideri elcobrament de l'impost del patrimoni, que té un dels tipus impositius més altsde l'Estat i que representa al voltant del 50% de la recaptació de tot elterritori espanyol. Segons argumenta, hi ha ciutadans que poden tenir patrimoniperò que és "improductiu" i no disposen de liquiditat per afrontarl'impost. "Si hem de pagar el patrimoni que està sortint aquests últimsanys, a Catalunya és un impost car", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor