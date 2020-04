Catalunya registra la xifra de morts per coronavirus més baixa de l'última setmana

Catalunya ha registrat aquest dissabte la xifra més baixa de morts per coronavirus de l'última setmana. El Departament de Salut ha comptabilitzat 129 noves víctimes mortals en les 24 hores, elevant el número total a 2.637 persones. La xifra està per sota dels 173 registrats aquest divendres i encara més de la que van recollir els balanços de dimecres i dijous, els més alts.Entre aquest divendres i dissabte s'han detectat 1.298 positius nous de SARS-CoV-2 a Catalunya. Des de l'inici de la pandèmia, ja en són 26.032 els infectats. 3.944 d'aquests són professionals sanitaris.L'altra cara de la moneda, la part positiva, és la que representen els 9.528 pacients de Covid-19 que ja han rebut l'alta. Són gairebé 1.000 més que en les últimes hores, tal com s'aprecia en la imatge que encapçala aquesta notícia i els gràfics que hi ha a continuació.Arran de l'aixecament del perímetre policial que blindava la conca d'Òdena, el Departament de Salut ja ha informat que no facilitarà més dades específiques dels efectes de la pandèmia a la zona.

