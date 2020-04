Ja són 634 els morts per coronavirus a les residències d'avis de Catalunya

La xifra de morts per coronavirus en residències d'avis a Catalunya s'enfila fins a les 634 persones, segons dades oficials del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. Això suposa un increment de 63 víctimes en les últimes 24 hores.Pel que fa als diagnòstics, hi ha 1.261 residents en geriàtrics infectats per la Covid-19, 136 menys que ahir . "Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut", apunta la conselleria en un comunicat. Hi ha 255 residents hospitalitzats.En total són 191 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus -25 menys que ahir- i 291 amb persones amb simptomatologia. Pel que fa als professionals, 3.469 estan aïllats o tenen simptomatologia. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.

