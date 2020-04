La parròquia Sant Miquel de la Cava s'omple de fotos dels feligresos per celebrar la Setmana Santa

El mossèn preparant les fotos i els dispositius per poder transmetre missa Foto: Cedida a l'aguaita.cat

La parròquia s'ha omplert amb les fotos de desenes de fidels que es volen sentir acompanyats estos dies Foto: Cedida a l'aguaita.cat

Els bancs de la parròquia Sant Miquel de la Cava, a Deltebre, ja no són buits. Els feligresos els omplen amb les seues fotos gràcies a una original iniciativa del mossèn Joan Guerola, que va voler impulsar esta idea aquí, veient que a Itàlia alguns religiosos l'han dut a terme amb èxit.El mossèn de la parròquia ha explicat a l', l'edició local dea les Terres de l'Ebre, que ha volgut impulsar esta iniciativa en motiu de l'inici de la Setmana Santa i que la resposta ha estat del tot positiva. "Vam exposar la idea a través de les xarxes socials i del whatsapp. Volíem que els nostres feligresos hi fossen presents d'alguna manera a les misses i actes religiosos i vam demanar que enviessen les seues fotos per posar-les als bancs".La resposta ha estat multitudinària: "no només han respòs els feligresos habituals, sinó molta gent que potser no venia tan a missa, però que en moments com els actuals necessita també sentir-se acompanyada", afegeix mossèn Guerola."Per a mi també és molt important poder-los veure, perquè també em sento acompanyat quan faig missa", explica Guerola. I és que el mossèn de la Parròquia Sant Miquel de la Cava no ha deixat de fer missa malgrat el confinament. Com ho fa? Les transmet en directe a través de les xarxes socials i amb molt d'èxit, ja que cada dia són desenes les persones que el segueixen."En moments com els actuals he notat que la gent necessita sentir-se acompanyada i la fe és important. El senyor ens està dient alguna cosa. Segurament ens replantejarem com vivíem abans i també com viurem després, quan tot això passe", explica mossèn Guerola.Ara que comença la setmana Santa, mossèn Guerola realitzarà tots els actes religiosos a la parròquia de la Cava i els transmetrà també en directe. Però també realitzarà un acte especial als Muntells. Ell també n'és el mossèn de la parròquia d'este nucli. "Allà la processó de Divendres Sant és un moment de molta germanor al poble. Enguany no la podrem fer, però hem demanat que la gent surta als balcons amb una espelma i des dels altaveus del poble dirigirem unes paraules".

