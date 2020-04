Tecnologia infraroja i ultraviolada: així avança una empresa catalana en la desinfecció del coronavirus

Una empresa de Sant Fruitós de Bages ha adaptat els seus serveis a la lluita contra el coronavirus, fent servir la tecnologia d'infraroigs i la llum ultraviolada per a la desinfecció de mascaretes FFP2 i FFP3, les més eficients i les més escasses entre els hospitals del país.L'escassetat de mascaretes va portar E. Vila Projects a començar a treballar en la desinfecció de les mascaretes de l'hospital Royo Villanova de Saragossa per permetre la seva reutilització. Personal de l'hospital havia llegit estudis científics internacionals que avalaven l'ús de tecnologia ultraviolada per eliminar diferents tipus de virus de les superfícies. Així va ser com van contactar amb l'empresa bagenca que es va posar mans a l'obra per portar-ho a terme. Fins a la crisi, aquesta era una tecnologia que usaven, per exemple, per a la higiene de les cintes de trasllat dels escorxadors de Vic.E. Vila ha desenvolupat un prototip dividit en dues fases que primer, amb làmpades d'infraroig, fan uns cicles de temperatura estable que esterilitzen les mascaretes. La segona fase es fa amb radiació ultraviolada, que finalitza tot el procés. Aquest prototip està a l'espera que l'homologui un laboratori d'analítiques microbiològiques.L'empresa de Sant Fruitós fa temps que posa equips de fotocatàlisi i radicació directa en oficines o habitatges particulars per desinfectar l'aire i les superfícies. Són com aparells d'aire condicionat que redueixen molt els contagis de grips. També treballa en un projecte per desinfectar el transport públic i ja es troba en converses amb l'Ajuntament de Barcelona per desenvolupar-ho.

