Així hem de desinfectar la fruita i les verdures: amb lleixiu i seguint aquests cinc passos

El Departament de Salut recomana desinfectar bé les fruites i verdures fresques en el moment d'arribar a casa. El més senzill, i a l'abast de tothom, és fer-ho amb lleixiu. Cal estar atents, però, i utilitzar només aquell producte que indiqui "apte per a la desinfecció d'aigua de beguda".La quantitat òptima de lleixiu, segons indica Salut Pública , és d'1,5 ml per litre d'aigua. O, el que és el mateix, una cullereta de postres de lleixiu per cada litre i mig d'aigua. També es pot anar incrementant la quantitat mantenint la proporció: dues culleretes per cada tres litres, tres culleretes per cada quatre litres i mig, etcètera.Netejar els vegetals sota el raig d'aigua.Omplir amb aigua el recipient on desinfectareu les verdures i la fruita i afegir-hi el lleixiu en la quantitat necessària en funció del volum d'aigua.Submergir les fruites i els vegetals a desinfectar.Esperar com a màxim cinc minuts.Treure les fruites i verdures i esbandir-les amb aigua corrent sota l'aixeta.

Com desinfectar vegetals i fruita by naciodigital on Scribd

