Treballadores d'un zoo del Regne Unit s'autoconfinen tres mesos per cuidar dels animals

Quatre treballadores del zoo Paradise Park al Regne Unit, s'han ofert voluntàries per mudar-se temporalment en el parc durant el període d'aïllament pel brot de coronavirus per poder cuidar dels animals.Durant els propers tres mesos, Izzy Wheatley, Emily Foden, Layla Richardson i Sarah-Jane Jelbert viuran dins el zoològic, que va tancar les seves portes al públic fa menys d'una setmana, per encarregar-se del manteniment del recinte i tenir cura dels animals. Mentre duri el confinament, les treballadores rebran el suport de companys de feina que continuaran venint durant la seva jornada laboral.Paradise Park suma gairebé més de 1.200 animals, la majoria aus i mamífers tropicals, a més d'acollir diverses espècies en perill d'extinció i espècies que es troben en projectes de reintroducció. El personal del zoo ha iniciat una campanya de recaptació de diners per fer front a les despeses que ascendeixen a més de 1.700 euros per setmana, només per a l'alimentació dels animals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor