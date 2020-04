Les mascaretes de busseig del Decathlon ja s'utilitzen per protegir el personal sanitari

#SantPau assessora en la creació i rep les primeres mascaretes de protecció facial i aèria per protegir els professionals en maniobres de risc.

✔️ Mascareta de busseig Decathlon

✔️ Filtre d'aire (eficàcia 99%)

✔️ Adaptador fet amb impressió 3D



Gràcies MOS i Scranton Enterprises! pic.twitter.com/UJfe6nTYVs — HospitalStaCreuStPau (@HospitalSantPau) April 4, 2020

L'Hospital Sant Pau ha rebut les primeres mascaretes adaptades per protegir els seus professionals en maniobres amb pacients positius de coronavirus. Concretament, les mascaretes s'han fet amb una mascareta de busseig de l'empresa Decathlon i un filtre d'aire (eficàcia 99%), units a través d'un adaptador fet amb impressió 3D.La idea és que s'utilitzi per a protegir als professionals assistencials en els procediments de més risc, com intubar o extubar a pacients positius de covid-19, i altres tasques dels professionals de l'àrea de crítics.El prototip, que combina protecció facial i protecció aèria, s'implantarà en la pràctica assistencial de l'àrea de crítics dels hospitals catalans la setmana que ve.El projecte ha comptat amb l'assessorament dels professionals de l'Hospital de Sant Pau i ha estat desenvolupat, coordinat, gestionat i cofinançat per l'empresa de disseny MOS i finançat pel holding empresarial Scraton Enterprises.

