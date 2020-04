Més de 610.000 treballadors afectats per les gairebé 83.000 empreses catalanes que han fet un ERTO

Els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya freguen els 83.000 i ja han deixat temporalment més de 610.000 treballadors sense feina al país. Segons les últimes xifres anunciades pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, el nombre d'ERTO al territori fins aquest dissabte és de 82.998, un 2,59% més respecte a aquest divendres.Per altra banda, el nombre de treballadors afectats creix un 1,61%, fins als 612.795. Tal com ha detallat el conseller, el 96% els expedients signats a Catalunya són per força major. Els sectors més afectats són l'hostaleria (que concentra el 23,5% dels ERTO), el comerç (18,5%) i les activitats artístiques i culturals (6,5%).Barcelona continua sent la demarcació que més expedients acumula, amb un total de 59.950 -1.570 més respecte a les dades d'aquest divendres-. Pel que fa al nombre de treballadors, els afectats per un ERTO s'enfilen fins als 480.745, una xifra que suposa un augment de 7.528 empleats en les últimes 24 hores. Des que va arrencar la setmana, a Barcelona s'han presentat 11.688 nous expedients sobre un total de 94.560 assalariats.A Girona, els ERTO s'han incrementat en 235 en un sol dia. Segons les últimes dades del departament de Treball, fins a 9.511 empreses de la demarcació han presentat un expedient des que va esclatar la crisi del coronavirus. Per altra banda, el nombre de treballadors a qui se'ls ha suspès el contracte temporalment s'ha enfilat als 59.000 -1.004 més respecte a divendres-.Les empreses que han presentat un ERTO al Camp de Tarragona ja són 6.836, una xifra que també es situa per sobre de les 6.713 d'ahir. La quantitat d'assalariats afectats també s'ha incrementat, passant dels 38.773 del divendres als 39.328 d'aquest dissabte.La demarcació de Lleida, per la seva banda, s'ha enfilat fins als 4.662 expedients, 121 més en comparació amb les xifres de divendres. Pel que fa als treballadors, els afectats per un ERTO s'han incrementat fins als 25.692 aquest dissabte, superant els 25.186 registrats ahir.Finalment, la xifra d'assalariats que s'han vist obligats a abandonar temporalment el seu lloc de treball a les Terres de l'Ebre s'ha situat en 8.030 –l'increment en nombres absoluts és de 37 treballadors en 24 hores-. A l'Ebre, els ERTO han passat dels 1.992 de divendres als 2.039 aquest dissabte.

