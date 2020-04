Barcelona convoca una sessió de fitness als balcons de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha proposat a la ciutat fer "un gran repte esportiu" i ha convocat una sessió de fitness als balcons el diumenge 12 d'abril a les 12 del migdia. La iniciativa té com a objectiu sumar el màxim nombre de persones possible i està previst que duri de 10 a 15 minuts.El repte, llençat a través de l'Institut Barcelona Esports i en col·laboració amb els Centres Esportius Municipals, pretén ampliar-se als balcons i altres espais dels habitatges de la resta de província de Barcelona. A més, els tècnics dels CEM han creat una coreografia especial per a l'ocasió. La cançó que acompanya la coreografia és 'Ballarem', del grup KOERS, que n'han cedit gratuïtament els drets d'autor.A partir del 6 d'abril i coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, es dinamitzarà un entrenament diari a través de les xarxes socials. La iniciativa s'emmarca en la campanya de promoció de l'esport ciutadà 'Barcelona es mou dins de casa' on es recomana a tothom mantenir l'hàbit de la pràctica esportiva.

