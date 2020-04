Els Mossos detenen més de 30 persones en 24 hores per saltar-se el confinament

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya han realitzat durant les darreres 24 hores 31 detencions i han aixecat 2.447 denúncies a ciutadans per incomplir el confinament decretat pel govern espanyol per combatre l'expansió del coronavirus. Així ho ha detallat aquest dissabte el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha explicat que s'han dut a terme 9.139 identificacions a persones, 7.706 a vehicles i una denúncia contra un establiment, si bé no se n'ha tancat cap.El conseller també ha relatat que ahir divendres es van denunciar deu persones per celebrar una festa a l'Arboç (Baix Penedès) que trencava l'ordre de confinament i dos esportistes que caminaven amb raquetes de neu per la Cerdanya.Buch ha comparegut a la roda de premsa telemàtica que diàriament ofereixen tant ell com la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la de Salut, Alba Vergés, i a la qual aquest dissabte també s'hi ha sumat el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. També s'ha referit a les xifres de trànsit de la jornada, tenint en compte que, si no fos per la pandèmia de covid-19, seria ple dia d'operació sortida de la setmana santa. Segons ha dit, entre les 15.00 hores d'ahir divendres i les 12.00 hores d'avui s'han registrat 50.466 vehicles a les carreteres de l'àrea metropolitana, mentre que el dissabte previ a la setmana santa de 2019 se'n van comptabilitzar uns 408.200 vehicles."Una reducció del 87,6%", ha destacat el conseller, que ha demanat a la població que segueixi a casa. "No abaixem la guàrdia. La lluita no la tenim guanyada", ha advertit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor