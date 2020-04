📄COMUNICAT de Poble Lliure | Només amb la política independentista i d’esquerres superarem la crisi.



Poble Lliure ha emès en el marc de la pandèmia provocada pel coronavirus un comunicat sota el títol: "Només amb la política independentista i d'esquerres superarem la crisi". L'organització integrada a la formació cupaire ha presentat una sèrie de propostes per prevenir i superar les crisis sanitàries, socials i econòmiques "d'ara i del futur".El partit polític afirma que "la naturalesa del sistema capitalista no permet polítiques de prevenció ni de reparació", sinó que la seva principal preocupació és aprofitar les crisis "que ell mateix provoca" per generar més riquesa entre per a la minoria que "té en propietat els poders reals de la societat". Asseguren que la independència és l'"única eina" per desplegar un nou sistema socioeconòmic beneficiós per a la majoria de la població.En aquest sentit, engeguen la campanya #RepúblicaPerTothom amb mesures per superar la crisi del coronavirus. Algunes d'aquestes mesures són, per exemple, la nacionalització dels subministraments bàsics -aigua, llum i gas- amb una immediata reducció de les quotes o factures. Tanmateix, també demanen nacionalitzar el sector privat de la sanitat i la indústria farmacèutica per "garantir l'equitat en el dret a la salut de tota la població.Per altra banda, Poble Lliure també reclama una protecció laboral pels treballadors, protegint els salaris amb una prohibició dels acomiadaments i la suspensió de la quota dels autònoms. També assenyalen la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer i expropiar pisos a bancs, fons voltors i grans tenidors.L'organització de l'esquerra independentista també aposta per la creació d'una banca pública, un banc d'inversió i un nou sistema fiscal; acompanyat d'una reindustrialització de l'economia nacional reorientant l'economia a la transició ecològica.El feminisme, la igualtat de gènere, una educació pública de qualitat i un sistema universitari i d'investigació públic són alguns dels altres punts vertebradors que també remarquen en el comunicat.

