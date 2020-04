Torrent proposa destinar dos milions del pressupost del Parlament a Salut

El president del Parlament, Roger Torrent, proposarà destinar dos milions d'euros del pressupost del Parlament del 2019 al Departament de Salut per fer front el coronavirus. Segons ha pogut saber l'ACN, el president portarà la proposta a la reunió de la mesa del dimarts 7 d'abril. Aquests diners són part del total d'estalvi que la cambra va fer el 2019, sobre un total de 2'2 milions de romanent.D'aquest total, 260.000 euros –corresponents a crèdits de contractes en curs- s'incorporaran al pressupost del Parlament per al 2020 i tota la resta es destinaran a Salut, si s'accepta la proposta de Torrent.Segons el president de la cambra, la crisi sanitària pel coronavirus "està obligant les administracions públiques" a realitzar "una despesa extraordinària", per la qual cosa es destinarien aquests diners a la lluita contra el coronavirus.Aquest romanent disponible que s'ingressaria a Salut prové, de manera desglossada, de remuneracions del personal (559.333,45 euros), de despeses de béns i serveis (891.872,10 euros), de transferències corrents (16.734,29 euros) i d'inversions reals (546.292, 24 euros).

