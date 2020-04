Que nos haya tenido que juntar una pandemia... pic.twitter.com/UZ1HfIKFKt — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) April 1, 2020

L'ordre de confinament decretat per l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus afecta a tothom, inclús als personatges de ficció. Per això, els protagonistes de Camera Café s'han retrobat després de més d'11 anys per enviar un missatge al conjunt de la població: "Queda't a casa".El repartiment de la coneguda sèrie de Telecinco s'ha reunit de nou per realitzar un nou sketch en el qual apareixen tots els personatges des de casa seva confinats en una aparent videotrucada d'empresa.Arturo Valls, Carolina Cerezuela, Alex O'Dogherty i Ana Milán són alguns dels actors que s'han retrobat de nou amb els seus excompanys de televisió, mostrant com cada personatge s'ha preparat per suportar la quarantena i les activitats que fan per entretenir-se.

