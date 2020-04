Més de 2.500 litres de llet en orris: el vídeo que retrata la crua realitat dels ramaders pel confinament

"Volia cridar l’atenció per denunciar la situació que vivim els petits productors". És el que explica en Valentí Roger, ramader de la Granja Can Roger de Cardedeu que es dedica a produir llet crua de vaca ecològica.En les últimes hores s'ha fet viral per publicar un vídeo en què se'l veu llençant 2.588 litres de llet que no ha pogut col·locar: "No l’he pogut ni regalar", denuncia en declaracions a. El motiu: els productors que li compren tenen molta menys o directament cap activitat. Per això demana als consumidors "que segueixin comprant al petit comerç, com fan habitualment".En Valentí explica que produeix llet crua ecològica de qualitat superior. Els seus clients són petits productors que, un cop la tenen, l’utilitzen per elaborar formatge o iogurts. Relata que amb l’esclat de la pandèmia del coronavirus hi ha “una economia de guerra” i que ells en són els principals perjudicats: “La gent compra, compra i compra als supermercats per fer aplec de materials, però nosaltres ens hem quedat penjats”, lamenta. “No pot ser que els formatgers que em compren la llet em diguin que no venen, però que els que fan producte de marca blanca per grans cadenes no donin a l’abast. Ha d’haver-hi un punt mig”, afegeix.A més, destaca que no ha pogut ni regalar aquest excedent de llet: “Ha estat impossible. Nosaltres no pasteuritzem i ara ningú pot gestionar un volum així. Depens d’un tercer, i si ell no ven no et compra”, explica. “Normalment sempre et sobra una quantitat de llet, que acabes traient venent-la a un preu més econòmic. Però ara ha estat impossible”.Un dels problemes que agreugen aquest problema és el tancament de les escoles i els menjadors, perquè són una de les principals sortides d’aquest tipus de productes.En Valentí defensa que no demanen res que canviï les costums dels consumidors: “Si tu has consumit tota la vida aquest tipus de producte ecològic, per què no ho fas ara? Entenc que els primers dies hi havia incertesa, però ara potser ja va sent hora d’aplicar el sentit comú”. En aquest sentit, explica que el petit comerç s’ha organitzat i que moltes de les petites botigues et poden portar el producte a casa: “Quan això passi tots voldrem tenim botigues obertes i aparadors plens. Els productors petits donen valor afegit al territori, va sent hora de pensar de forma més social i amb el quilòmetre zero”, destaca.Finalment, en Valentí fa una crida a les administracions. Explica que fa uns dies un productor de llet de cabra va fer una acció semblant a la seva, i que la Generalitat va respondre facilitant els canals perquè es pogués distribuir el producte i es comprés la llet que sobra. Demana al Govern que es comenci a moure per aconseguir el mateix.

