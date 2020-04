Roba amb violència una farmàcia a Barcelona, fereix una treballadora i agredeix dos agents

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la nit un home que va arrencar una caixa registradora automàtica d'una farmàcia del districte Nou Barris, a Barcelona. El presumpte lladre, de 42 anys, va ser enxampat quan fugia corrent per dos agents del grup de Robatoris Violents que vigilaven l'entorn de l'establiment en el marc del dispositiu Oris, amb el qual s'ha reforçat la seguretat als establiments considerats essencials durant el confinament per la pandèmia del coronavirus.L'home es va resistir a ser arrestat i va ferir els dos mossos; un d'ells està actualment de baixa per l'agressió. També va patir ferides lleus una treballadora de la farmàcia que va ser empentada amb violència per l'home a l'hora de robar la caixa.Segons el comunicat del cos policial, el detingut portava un ganivet que no va fer servir durant el robatori. El presumpte lladre serà denunciat per incompliment de les mesures de confinament per l'estat d'alerta. La investigació continua oberta a hores d'ara i s'investigarà la seva possible relació amb altres fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor