L'Estat «garantirà» el subministrament de mascaretes a la ciutadania

Pedro Sánchez ha decidit, finalment, prorrogar l'estat d'alarma fins el 26 d'abril. Així ho ha determinat després de reunir-se amb els experts tècnics amb els quals se cita cada dia a la Moncloa. Ja ho ha comunicat als partits de l'oposició, amb els quals -lamenten des de les seves files- no ha tingut contacte al llarg dels últims dies. La decisió de la Moncloa implica que el confinament es mantindrà vigent durant aquest abril, i també que les mesures restrictives encara s'hauran de complir durant més setmanes . El confinament s'anirà "desescalant" i, en el cas de la mobilitat, es "modularà".Un dels dubtes que hi ha -i que caldrà resoldre en els propers dies- és si serà obligatori portar mascareta. Sánchez ha indicat que això es deixarà en mans dels experts, però ha apuntat que l'Estat "garantirà" el seu subministrament i també en regularà el preu per tal que sigui accessible per a tothom. També es provisionarà aquelles persones "més vulnerables". "És una de les exigències que ens hem posat com a govern", ha dit.La nova pròrroga de l'estat d'alarma haurà de ser validada pel Congrés dels Diputats, previsiblement en un ple aquest dimecres. Sánchez necessita els vots de l'oposició, especialment del PP, que aquests dies ha estat crític amb els decrets que ha impulsat la Moncloa per combatre la crisi sanitària i el daltabaix econòmic que ja comença a notar-se en les xifres d'atur. Tot i que la treva de l'inici de la pandèmia ja s'ha anat evaporant, Pablo Casado, líder dels conservadors, ja ha apuntat que donarà suport a la mesura. També ho ha anunciat Inés Arrimadas, líder de Ciutadans. L'independentisme s'ha abstingut en les votacions que, fins ara, han permès avalar la mesura.Fa una setmana que a l'Estat hi ha vigent el confinament total , de manera que només estan en marxa les activitats essencials. L'estat d'alarma es va decretar el dissabte 14 de març, de manera que, en virtut de la nova pròrroga, haurà estat vigent pràcticament durant un mes i mig. Per ara, cap de les administracions implicades s'atreveix a posar data de caducitat a les mesures excepcionals. Es dona per fet que una cosa serà acabar amb el pic de la crisi sanitària i l'altra conviure amb el coronavirus fins que es torni a la normalitat, com ha detallat Sánchez en una nova compareixença extraordinària.El president espanyol ha volgut fer arribar dos missatges. El primer, apel·lar a la Transició i, concretament, a la "unitat" d'uns pactes de la Moncloa que crida a reeditar amb la resta de formacions polítiques per superar la pandèmia i les seves conseqüències; el segon, enviar un missatge a Europa: "No pot fallar". Sánchez ha demanat més "sacrificis" als ciutadans perquè l'Estat es troba davant d'una cruïlla "històrica", i també ha reclamat no parapetar-se davant de fronteres "nacionals o regionals" en una actitud "egoista". Missatge a la Generalitat, però també als socis europeus, alguns dels quals posen traves als plans que defensa Sánchez."El descens no serà més suau. No ens podem relaxar. Hem de seguir endavant amb la mateixa disciplina, solidaritat i tenacitat. Precipitar-nos, relaxar-nos ara, tindria un resultat pitjor perquè desencadenaria una segona onada quan les nostres forces estan més mermades", ha ressaltat el president espanyol. Un cop doblegada la corba, la segona etapa serà el "retorn progressiu", amb la "reconstrucció" de l'economia. Des de fa setmanes, el govern espanyol està "pensant" en el mitjà termini, amb la vista posada en els treballadors i els empresaris, molt afectats per la pandèmia.Fins ara, els esforços s'han centrat en "mitigar" el "bestial" impacte de la crisi. "En la fase de reconstrucció haurem d'emparar els més vulnerables", ha remarcat Sánchez. "En aquesta emergència, ningú quedarà enrere. En podeu estar segurs", ha assenyalat el president del govern espanyol. Sánchez ha aprofitat per demanar "unitat" a totes les forces polítiques. "Haurem de passar de què poden fer la resta per mi, a què puc fer jo per la resta", ha apuntat el líder del PSOE, que ha evocat els Pactes de la Moncloa"."Necessitarem unitat, també a Europa", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha insistit en la necessitat d'un "pla Marshall" per rescatar les víctimes socials d'aquesta pandèmia. "Europa no pot fallar. Ha de protegir els europeus. Aquesta és la proposta que traslladaré al proper Consell Europeu: hem de ser conscients que hem de donar resposta no només des dels estats nació, sinó des del punt de vista solidari. Estic segur que els governs més reticents hi acabaran fent costat", ha pronosticat. Les discrepàncies entre Espanya i Itàlia amb els socis del nord han estat notables."Frenar la propagació del virus i salvar vides han estat els objectius de la primera fase", ha assenyalat Sánchez, que ha celebrat que hi hagi un "primer avenç" en la lluita contra la pandèmia. Les dades que els experts donen al govern espanyol, ha insistit el president estatal, apunten que ja es pot donar per doblegada la corba de contagis. "La ciència encara no té el coneixement necessari sobre el virus, però sí que és l'única manera de combatre'l", ha ressaltat Sánchez, que veu proper el pic de la infecció.El líder del PSOE ha demanat "moral de victòria" per afrontar la reducció de la propagació. "Hem de fer que els nous malalts siguin menys que els recuperats, per tal de tenir tots els recursos als hospitals", ha apuntat Sánchez. Per arribar a aquest nou objectiu, ha dit, es necessita temps, i d'aquesta manera ha estat com ha justificat que el consell de ministres de dimarts sol·licitarà la pròrroga de l'estat d'alarma. "És el temps que necessita el nostre sistema de salut per desestressar-se", ha indicat.El president espanyol ha constatat que les mesures són "dures", però també "necessàries" per fer front a la pandèmia. "Comprenc que és molt difícil prorrogar aquest sacrifici", ha remarcat Sánchez. "Per a molts són els dies més difícils de la nostra vida", ha ressaltat el líder del PSOE, que ha demanat "mantenir a ratlla" el virus a través de la corba de contagis. Un cop sobrepassat el pic i doblegada la corba, cal estar preparats per la "desescalada" que vindrà en les properes setmanes."El descens no serà més suau. No ens podem relaxar. Hem de seguir endavant amb la mateixa disciplina, solidaritat i tenacitat. Precipitar-nos, relaxar-nos ara, tindria un resultat pitjor perquè desencadenaria una segona onada quan les nostres forces estan més mermades", ha ressaltat el president espanyol. Un cop doblegada la corba, la segona etapa serà el "retorn progressiu", amb la "reconstrucció" de l'economia. Des de fa setmanes, el govern espanyol està "pensant" en el mitjà termini.Aquest dissabte s'ha produït un fre al creixement de víctimes i contagis arreu de l'Estat. Les dades d'avui indiquen que en les últimes 24 hores hi ha hagut 809 morts, més d'un centenar menys que els 932 registrats divendres i la dada més baixa de tota la setmana. Les defuncions totals, però, ja arriben a 11.744. A hores d'ara, l'estat espanyol és el país amb més afectats d'Europa i el segon a nivell mundial, tot i que la dada d'avui suposa una davallada rellevant respecte les xifres rècord que hi ha hagut durant la setmana. Dijous, per exemple, es va arribar a les 950 víctimes en un dia.Mentrestant, l'increment de contagis diagnosticats disminueix lleugerament, com ja va passar ahir. En les darreres 24 hores, s'han detectat 7.026 contagis, menys que els 7.472 de divendres, i la xifra total és de 124.735 casos. Malgrat això, Espanya ja és, oficialment, el país d'Europa amb més casos, i se situa des d'ahir per damunt d'Itàlia, que fins a finals d'aquesta setmana sumava 115.000 positius i 14.000 morts.En les pròximes hores, el govern espanyol ha de decidir si, acollint-se als criteris dels experts, s'allarga l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril. Pedro Sánchez ho comunicarà avui a l'oposició després de reunir-se amb els experts. Sobre la taula hi ha la possibilitat de sostenir el confinament total fins el 26 d'abril, de manera que fins aquell moment no es podrien obrir totes aquelles activitats no considerades essencials.Els responsables de Sanitat i els membres del govern espanyol ja fa dies que parlen d'un "alentiment" dels contagis i han posat sobre la taula que és possible que s'hagi assolit el pic . Amb tot, insisteixen que això no volia dir que s'alleugerís la pressió a les UCI. De fet, segons les darreres dades oficials, ha crescut la xifra de persones greus. En aquests moments, hi ha 6.522 persones a la UCI, 116 persones més que aquest divendres. Es tracta d'un creixement sensiblement menor que el dels últims dies.Un dia més, les comunitats més afectades pel coronavirus són Madrid i Catalunya. En el primer cas hi ha 36.249 casos confirmats, 4.723 morts, 1.498 pacients a l'UCI i 15.362 recuperats. En el segon, la xifra total de contagis és de 24.734, mentre que la de morts ja és de 2.508. Pel que fa a recuperats, el nombre arriba als 8.635, i els ingressats a l'UCI són ja 2.108. Les cures intensives estan ocupades al 85% pel virus.

