Un asteroide «potencialment perillós» sobrevolarà la Terra aquest mes d'abril

La NASA ha calculat que el proper 29 d'abril, un asteroide "potencialment perillós" d'entre 1,7 quilòmetres d'altura i 4 quilòmetres de llargada, sobrevoli l'òrbita del planeta Terra. Malgrat tot, l'agència espacial nord-americana l'ha descartat de la llista de futurs esdeveniments d'impacte.L'asteroide, "suficientment gran per a causar efectes globals" s'anomena 52768 i va ser identificat per primera vegada l'any 1998. Passarà a 6,3 milions de quilòmetres de la Terra movent-se a una velocitat superior als 30.000 quilòmetres per hora.El Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS) de la NASA estudia cossos o elements que poguessin xocar contra el globus terraqüi. Aquests són agrupats i monitorejats pel Sistema Sentry; un sistema de monitoreig altament automatitzat que escaneja contínuament el catàleg d'asteroides més actual en la recerca de possibilitats d'impacte futur en els pròxims 100 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor