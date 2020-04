Els avis de residències que no estiguin infectats de coronavirus podran tornar a casa

Els avis que estiguin vivint en residències i que no presentin símptomes de la Covid-19 podran tornar a casa temporalment. El Govern ho facilitarà després de constatar que era una demanda molt extesa entre les famílies. Així ho ha explicat aquest dissabte el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que ha comparegut en la roda de premsa diària del Govern per primera vegada després de superar el coronavirus.El trasllat haurà de complir amb totes les recomanacions de l'Agència de Salut Pública, que l'haurà d'autoritzar. Aquest haurà de fer-se sempre de manera voluntària i els avis que tornin a casa hauran de complir un aïllament preventiu de 14 dies dins de la llar. El conseller, a més, ha assegurat que això no implicarà, en cap cas, perdre la plaça a la residència.

