El Govern decideix aixecar el perímetre dels Mossos que blindava la conca d'Òdena

El Govern decideix aixecar el perímetre policial estàtic que blindava la conca d'Òdena. Igualada i els altres tres municipis de l'Anoia afectats pel brot de coronavirus se situen a partir d'avui al mateix nivell que la resta de Catalunya. Aquesta decisió se sustenta, segons ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, en dades dels darrers informes epidemiològics realitzats a la zona.L'executiu defensa que, amb el confinament total de tot Catalunya, una mesura específica a la conca d'Òdena "no té sentit" i demana al govern espanyol que ho autoritzi. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha remarcat que, en l'actual fase 2 de confinament, "una línia perimetral a la zona" no serveix per a res.Buch ha explicat en roda de premsa que la decisió s'ha pres per la baixada de la mobilitat i l'activitat de les últimes setmanes, que han permès controlar la situació. Ara bé, adverteix que "la lluita no la tenim guanyada" i demana "no abaixar la guàrdia".La consellera Vergés ha destacat que els veïns de la conca d'Òdena estan responent bé a l'emergència, igual que la resta de ciutadans de Catalunya, i demana que continuï així. "Respectar les mesures és la millor manera d'ajudar-nos", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor