Les treballadores d'una residència del Moianès es confinen amb els avis per frenar els contagis

Els treballadors i treballadores de la residència la Ginesta de Castellcir (el Moianès) van decidir en assemblea compartir confinament amb els usuaris del centre per reduir al màxim el risc de contagi del coronavirus, tot garantint-los la lliure circulació per les instal·lacions.Segons ha explicat la directora de la residència, Patrícia Cendrós, a, la decisió va arribar després que l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Moianès ordenés a totes les residències de la comarca que els seus usuaris havien de ser confinats a les seves respectives habitacions. Davant dels nombrosos casos de contagi de la Covid-19 a nombroses residències de gent gran, l'administració es volia curar en salut."A la Ginesta, fa uns cinc anys vàrem decidir adaptar el model de gestió de la residència de manera que fos com viure en una casa, amb dependències obertes per als usuaris, amb un model basat en la llibertat", explica Cendrós. "Per això, només imaginar-nos els residents tancats a les seves habitacions durant, al menys, dues setmanes, ens va semblar esfereïdor", segueix, "i vàrem creure que si hi havia la possibilitat de trobar alternatives, ens hi havíem de posar".La residència la Ginesta té 54 usuaris i 34 treballadors. L'assemblea va decidir que la meitat dels treballadors es quedés a viure a la residència, "i així ho vàrem transmetre a l'ABS Moianès, que ens va donar la seva conformitat"."Era necessari que quedessin treballadors fora de la residència per fer aquelles tasques que siguin necessàries des de l'exterior", segueix explicant, "i, no oblidem-ho, perquè els treballadors que som a dins, quan tot s'acabi necessitarem descansar i que algú ens agafi el relleu".Cap dels usuaris de la residència ni cap treballador no té símptomes compatibles amb el coronavirus, i amb el confinament conjunt s'espera que així continuï fins a què tot plegat torni a la normalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor