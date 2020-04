Telegram posa el canal de Salut com a referent mundial en la informació sobre el coronavirus

Telegram ha posat el Canal Salut de la Generalitat com a referent mundial en la informació sobre el coronavirus. L'aplicació de missatgeria instantània per mòbils destaca que "aquest canal ajuda a les autoritats sanitàries a difondre informació precisa sobre la pandèmia a través de canals verificats".El compte de Gencat està verificat de manera oficial i apareix destacat en primera posició juntament amb l'Índia i Israel. Telegram subratlla que "per combatre la propagació de la informació errònia i el virus en si, cal verificar sempre les fonts i rentar-se les mans".

