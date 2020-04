Barcelona reclama a l'Estat regularitzar la situació de les persones migrants

El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) reclama a l'Estat regularitzar la situació de persones en situació irregular perquè puguin encarar la crisi actual "amb més seguretat". En un comunicat, les més de 50 entitats i associacions que integren el consell, argumenten d'una banda que les persones immigrades i refugiades pateixen una "vulnerabilitat afegida" en el context d'estat d'alarma. Segons el comunicat, estan "abocades a l'economia submergida, amb problemes en l'accés a l'habitatge i als serveis públics i moltes vegades soles i sense xarxa". D'altra banda, asseguren que entre la població immigrada hi ha personal qualificat sanitari, sociosanitari i d’altres que podrien reforçar sectors essencials estratègics.Per això, reivindiquen homologar, regularitzar i contractar, si és el cas, persones amb formació i experiència en medecina, infermeria, auxiliars, neteja o seguretat, entre d'altres, així com reconèixer com a servei essencial les feines de la llar i d'atenció a persones grans o en situació de vulnerabilitat.Des del CMIB expliquen que moltes persones que fa anys que conviuen en la societat espanyola i que havien iniciat tràmits per regularitzar la situació administrativa han vist ara la tramitació suspesa, "amb els perjudicis que això comporta". Per això, i entre d'altres propostes, el CMIB reclama a l'Estat seguir l'exemple de països com Portugal i regularitzar-los.Les entitats destaquen que la realitat específica de moltes d'aquestes persones requereix adaptacions i una atenció "específica" per part dels serveis públics. Reclamen mesures per pal•liar la situació en àmbits diversos com el de l'habitatge, serveis socials i també per resoldre la situació irregular en la que es troben moltes d'elles. A més, consideren que la Llei d'Estrangeria "travessa i agreuja la situació".El CMIB també valora molt positivament "l'esforç tant dels serveis municipals com de l'autoorganització ciutadana al voltant de les xarxes veïnals i de suport mutu".A més, celebra que les treballadores de la llar que per la crisi han perdut la seva feina puguin rebre un subsidi per part de l'Estat, quan fins ara restaven excloses de la prestació de l'atur.

