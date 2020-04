VÍDEO Amb l'himne d'Espanya a tot drap, així es passeja l'exèrcit espanyol per Navarra

L’exèrcit passejant-se per Navarra amb l’himne espanyol a tot drap mentre el veïnat protesta amb cassoles.



Això és el #LoParamosUnidos de @sanchezcastejon i @PabloIglesias ? Això és la no bandereta de @J_Zaragoza_? pic.twitter.com/DL1e7mejYQ — Ruben Wagensberg (@wagensberg) April 4, 2020

L'exercit espanyol s'ha desplegat pel territori com a mesura per combatre el coronavirus. Una decisió del govern espanyol molt discutida per part d'alguns sectors i que està deixant imatges tant polèmiques com aquesta: uns furgons passejant-se per Navarra amb l'himne d'Espanya a tot drap. Una exhibició que ha estat rebuda amb crits de rebuig i cassolades per part dels veïns.En aquest tuit del diputat d'ERC, Ruben Wagensberg, es pot veure com baixen els vehicles de l'exèrcit amb l'himne a tot volum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor