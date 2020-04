Una catalana menor d'edat, atrapada a l'Índia en ple confinament

És la meva cosina. L'única opció que li dóna l'ambaixada per tornar a casa és que es busqui la vida per arribar a l'aeroport, a 20h en cotxe d'on viu. Evidentment és inviable. M'ajudeu a difondre-ho? Gràcies! https://t.co/QpBi2E31Gy — Maria Vila (@mvilaredon) April 3, 2020

L'emergència sanitària pel coronavirus ja està arribant a gairebé tots els punts del món i, des de l'inici de la pandèmia, s'han anat donant molts casos de catalans que es trobaven a l'estranger que intenten de totes les formes possibles tornar a casa. Algunes vegades però, els obstacles són immensos. RAC1 ha recollit el cas "especialment sensible" d'una noia menor d'edat que ha quedat atrapada a l'Índia en ple confinament. La Júlia, que es trobava al país asiàtic fent un intercanvi, es troba en la situació que no pot abandonar el país.La seva cosina, l'advocada Maria Vila, ho ha explicat al programa " No ho sé ". Vila afirma que l'única solució que ha donat l'ambaixada espanyola després de tres setmanes trucant insistentment, és "creuar ella sola mig país"; més de 20 hores en cotxe, fins a arribar a un aeroport on pogués agafar un vol per tornar.Denuncia que "per una nena de 15 anys, fer 20 hores en transport públic a l'Índia és un perill força gros". La cosina de la Júlia ha fet una crida a tots els catalans que són a l'Índia a ajudar-la per poder acompanyar-la fins a l'aeroport.

