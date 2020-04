CGT denuncia l'ús de desinfectant no autoritzat a una empresa d'ambulàncies

La CGT Terres de l'Ebre ha denunciat l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara davant d'Inspecció de Treball per l'ús d'un producte no autoritzat pel govern espanyol per desinfectar les ambulàncies. En un comunicat, el sindicat ha afirmat que el desinfectant no forma part dels 40 productes viricides autoritzats pel ministeri de Sanitat i que també ho ha corroborat a través del fabricant.Davant d'això, els sindicalistes han subratllat que es troben en una situació "difícil" perquè han de "ponderar" si mantenen el funcionament de l’activitat, ja que apunten, que s'està "posant en risc les vides" dels treballadors i dels pacients que traslladen. A més, també han denunciat la "mala" qualitat d’alguns dels equips de protecció.

