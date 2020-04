Mor el cantautor Luis Eduardo Aute

Et trobaré a faltar, molt!

Per Anònim el 4 d'abril de 2020 a les 13:57 0 0

Moltes i moltes gràcies Luis Eduardo! Gràcies per ser la representació en música i lletra dels meus pensaments, somnis, il·lusions, deliris i un far de bellesa, gràcies per haver omplert el que sense tu, serien pous sense fons.