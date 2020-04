Oriol Mitjà: «Fins a la tardor jo no tornaria a obrir el Camp Nou»

⚠️Si has estat en contacte amb un positiu de COVID19 o tens una PCR+🦠, omple el formulari📄 o truca'ns.



L'investigador Oriol Mitjà, de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, ha afirmat al " Via Lliure " de RAC1 que "fins a la tardor jo no tornaria a obrir el Camp Nou". Avisa que "som poc immunes", i que, "si no fem les coses bé, hi haurà rebrots" en els propers mesos.Mitjà també ha assegurat que entre el 10 i el 15% de la població "ja ha passat el virus". Tot i això, diu que la immunitat no està del tot garantida malgrat que creu que una persona infectada presenta memòria immunitària i un segon episodi "no seria tan greu".L'epidemiòleg ha explicat que "el confinament és l'única capacitat de controlar el virus que tenim mentre no hi hagi mesures farmacològiques". Confessa que al febrer ja s'observava la transmissió de la malaltia i la seva "agressivitat", però "vam subestimar la capacitat dels xinesos i no ens vam anticipar".Oriol Mitjà creu que les mesures de contenció es podrien allargar fins a la tardor del 2021 i que els esdeveniments de més de 50 persones, on es poden produir superdisseminacions del virus, "s'hauran de deixar pel final". Per tant, aposta per un "desconfinament gradual" acompanyat d'un monitoratge amb dispositius mòbils i de testos ràpids massius a tothom que presenti símptomes.Mitjà ha tornat a llançar aquest dimecres una crida a persones infectades per coronavirus i als seus contactes per participar en l'assaig clínic que lidera per alentir la transmissió del virus.L'assaig prova l'eficàcia de fàrmacs ja comercialitzats per frenar la transmissió del coronavirus. En concret, als voluntaris que hi participin els administraran un antiviral, hidroxicloroquina, i s'avaluarà si això redueix el nombre de contactes d'un positiu que s'infecten. Per participar-hi cal ser positiu, o bé un contacte proper a un positiu.El mateix Mitjà ja va demanar la participació de voluntaris el passat dijous 26 de març. "Si es verifica la validesa del tractament, s'obrirà una via addicional pel control de l’epidèmia de coronavirus al món. L’estratègia podria reduir la transmissió comunitària del nou coronavirus, tot comportant un benefici significatiu pel que fa a vides salvades", assenyalen els promotors de l'assaig.L'estudi, pioner a Catalunya, el coordina la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infecciose, en col·laboració amb el Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut, i l'Hospital Germans Trias i Pujol, i té l'aprobació de l'Agència Espanyola del Medicamento i l'Organització Mundial de la Salut. Els investigadors principals són el propi Mitjà i Bonaventura Clotet, cap de servei de Malalties Infeccioses del Trias i Pujol.

