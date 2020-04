Igualada contradiu Salut i assegura que divendres hi va haver 11 morts a la ciutat

Les xifres de víctimes mortals per coronavirus segueixen sent objecte de controvèrsia. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha contradit públicament aquest dissabte les dades oficials de la conselleria de Salut i ha apuntat que ahir van morir a la ciutat un total d'onze persones. En canvi, el recompte del departament que lidera Alba Vergés va informar que en la jornada de divendres no se n'havia produït cap. Castells ja s'ha posat en contacte amb Vergés, també igualadina, per informar-la de la situació.L'alcalde de la capital de l'Anoia ha indicat que la xifra d'onze morts s'ha recollit a través de les funeràries. Quatre d'ells van perdre la vida a l'hospital de la ciutat, el més tensionat en una zona que està confinada perimetralment des de fa tres setmanes. "La xifra és molt elevada, no ens podem relaxar", ha apuntat Castells, que s'ha mostrat "preocupat" pel fet que assenyalar que no hi ha víctimes pot comportar que la gent no compleixi de manera tan estricte el confinament total. Les víctimes, ha dit el batlle, van contraure la malaltia abans que es decretés l'estat d'alarma."És Salut qui ha d'explicar el per què. Nosaltres som els notaris, l'administració més propera al ciutadà. Per respecte a les famílies, s'ha d'explicar què passa realment", ha determinat Castells. "Hem d'exigir que es disposi ja de tests ràpids a la nostra població, estem patint un confinament dins del confinament. Reiterem la nostra demanda", ha destacat l'alcalde de la ciutat, que malgrat tot ha considerat positiu que els ingressos a l'hospital de l'Anoia han anat caient amb el pas dels dies.A Catalunya, ahir va continuar el ritme alt de morts , tot i que amb una pronunciada baixada respecte a dies anterior. Aquest divendres van perdre la vida per la Covid-19 un total de 173 persones als centres sanitaris , segons les dades comunicades pel Departament de Salut a última hora. La xifra va ser notablement inferior a les 242 del dia anterior, a les 244 de dimecres, i a les 262 de dilluns, quan es va assolir el rècord negatiu des que va arribar la pandèmia a Catalunya. En total, 2.508 persones han perdut la vida per la malaltia al país, sempre segons les dades de Salut.En l'aspecte més positiu, aquest divendres es van comptabilitzar un total de 786 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 8.635. Pel que fa als contagis, en les darreres 24 hores es van registrar 1.274 nous positius de coronavirus a Catalunya, per a un total acumulat de 24.734. D'aquests positius, un total de 2.108 persones han estat en estat greu des de l'inici de la pandèmia.

