VÍDEO Xavi Hernández dona un milió d'euros per la lluita contra el coronavirus

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d'1M d'€ al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus.



👉https://t.co/1RyUhDONsJ



Entre tots ho aconseguirem! 🌈🌈 pic.twitter.com/WQZYrX0YJu — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) April 4, 2020

Un milió d'euros. Aquesta és la quantitat de diners que Xavi Hernández ha donat per lluitar contra la pandèmia del coronavirus . Ho ha fet a través de la campanya impulsada per l'Hospital Clínic de Barcelona " Resposta Coronavirus ".L'anunci l'ha fet el propi hospital que ha publicat un vídeo de l'actual tècnic de l'Al-Sadd qatarià i excapità del Barça acompanyat de la seva parella, Núria Cunillera, des de la seva residència a Doha. La donació anirà destinada a "atendre les necessitats i prioritats identificades". El centre assegura que, en exercici de transparència" comunicarà als seus donants quin ha estat el destí concret dels recursos, a què s'han aplicat i quins han estat els resultats obtinguts.Una iniciativa que se suma a les aportacions de Pep Guardiola Leo Messi que també han donat 1 milió d'euros per la lluita contra el coronavirus.

