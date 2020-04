VÍDEO Les principals institucions econòmiques catalanes se sumen a la iniciativa de la Creu Roja contra el coronavirus

Les principals institucions econòmiques catalanes se sumen a la Creu Roja contra el coronavirus. Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC, el Cercle d’Economia i el Círculo Ecuestre se sumen al Pla Creu Roja Respon enfront de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia per oferir ajuda a les persones en situació de major vulnerabilitat.Una crida llençada per l'organització pretén donar una resposta unitària en matèria sanitària, educativa, laboral, d'inclusió social, medi ambient i voluntariat a la situació d'emergència generada pel coronavirus. Des de l’inici de la crisi, a mitjans de març, un equip de 2.600 persones de la Creu Roja a Catalunya ha distribuït 53.000 quilos d’aliments i medicines a persones en risc en més de 150 municipis.La iniciativa compta amb el suport institucional de Josep Sánchez i Llibre, president de Foment del Treball, Joan Canadell i Bruguera, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep González i Sala, president de PIMEC, Xavier Faus i Santasusana, president del Cercle d’Economia, i Antonio Delgado i Planas, president del Círculo Ecuestre.D’aquesta manera, els presidents de les cinc institucions econòmiques catalanes implicades han fet arribar a Josep Quitet i Torner, President de la Creu Roja a Catalunya, missatges d’adhesió al Pla Creu Roja RESPON contra la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor