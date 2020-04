El Homrani supera el coronavirus: «Ahir em van confirmar que soc negatiu»

Ahir em van comunicar que sóc negatiu de coronavirus i que, per tant, ja puc sortir del confinament.



Des d’avui continuem treballant, ja al costat de tot l’equip, per fer front a aquesta epidèmia i posar tots els recursos al servei dels més desprotegits. — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) April 4, 2020

Després d'una setmana i mitja de saber que patia la Covid-19, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha superat el coronavirus. "Ahir em van comunicar que soc negatiu de coronavirus i que, per tant, ja puc sortir del confinament", ha piulat aquest dissabte al matí el Homrani."Des d'avui continuem treballant, ja al costat de tot l'equip, per fer front a aquesta epidèmia i posar tots els recursos al servei dels més desprotegits", ha continuat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.El Homrani va anunciar el passat dimecres 25 de març que havia donat positiu en la prova de la covid-19 quan ja feia una setmana que estava confinat a casa. Un altre membre del seu Departament que va donar positiu per coronavirus és el secretari general de Treball, Josep Ginesta.

