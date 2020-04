Presó per un home que va agredir al seu company de pis amb un cúter i va fugir en ple confinament a Olot

El jutjat de guàrdia d'Olot ha enviat a presó un home de 25 anys acusat d'agredir el seu company de pis amb un cúter i provocar-li diverses ferides. Els fets van passar en ple confinament, el dilluns 30 de març a quarts d'onze de la nit a la capital de la Garrotxa.Els veïns van avisar als Mossos que en un pis d'una finca s'havia produït una baralla. Quan els policies hi van arribar es van trobar un dels inquilins amb ferides d'arma blanca a la cara, el coll i el pit. La víctima va assegurar als agents que el responsable de l'agressió era el seu company de pis, amb qui s'havia discutit per temes econòmics. L'home també els va explicar que l'agressor li havia robat 60 euros i havia fugit ràpidament de casa, malgrat el confinament.Aleshores, els Mossos van obrir una investigació per tal de poder trobar el presumpte autor dels fets. La policia va localitzar l'endemà l'home que s'havia refugiat a casa de la seva germana, i el van detenir. L'arrestat, que no té antecedents penals, va passar a disposició del jutge que en va decretar l'ingrés a presó.La víctima, després de ser atesa pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), va ingressar a l'hospital d'Olot on va rebre diversos punts de sutura com a conseqüència de les ferides que li va causar l'agressor amb el cúter.

