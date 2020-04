El govern espanyol permet l'ús del bioetanol per fabricar gel desinfectant

El Govern ha autoritzat l'ús de bioetanol, un alcohol d'origen vegetal que es troba en revisió, en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans davant de la "gran demanda" provocada per la crisi del coronavirus.Aquesta mesura s'adopta amb la finalitat de poder proveir el mercat amb solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans necessaris per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, segons explica l'ordre ministerial del Ministeri de Sanitat publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).El bioetanol es defineix com l'alcohol etílic o etanol obtingut a partir de la fermentació dels sucres que es troben en diversos productes vegetals, com ara cereals, remolatxa, canya de sucre o biomassa.L'etanol és una substància activa biocida que està en període de revisió, d'acord amb el programa de treball per a l'examen sistemàtic de totes les substàncies actives existents que contenen els biocides que s'esmenten en un reglament de Parlament Europeu i de Consell de maig de 2012.No obstant això, la Comissió Europea, en l'escrit publicat el passat 20 de març, indica que per aquells productes que contenen substàncies actives existents encara sota examen en el programa de revisió, els Estats membres poden considerar qualsevol acció necessària en virtut de les seves disposicions nacionals durant aquest període de transició per abordar la necessitat de productes desinfectants en els seus mercats.En l'ordre s'argumenta que hi ha una gran demanda en el mercat de solucions i gels hidroalcohòlics per a desinfecció de mans que ajuden a prevenir possibles contagis de la malaltia transmesa pel virus.

