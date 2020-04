Torra reclama als ajuntaments fer pinya per exigir «mesures ràpides» a Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dissabte una carta als alcaldes i alcaldesses de Catalunya per tal de demanar-los el suport a l'hora d'exigir "mesures ràpides" a Pedro Sánchez de cara a la crisi generada pel coronavirus. En concret, Torra reclama que els consistoris puguin invertir els superàvits pressupostaris en polítiques socials i en promoció de l'economia local en la línia de mitigar els efectes de la pandèmia en el dia a dia dels ciutadans, ja afectats per l'atur i la desacceleració."Junts hem d'aconseguir del govern de l'Estat la suspensió de la regla de la despesa, la flexibilització de la llei de contractació pública i la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) de manera que els ajuntaments puguin treballar amb plenes capacitats al servei de la recuperació econòmica i la reparació dels danys socials que s'esdevinguin", remarca el president.Cal que l'Estat, defensa Torra, se sumi a "l'enorme esforç" de col·laboració institucional que, segons ell, s'està fent a Catalunya, per bé que al Govern li han arribat crítiques -especialment de l'Ajuntament de Barcelona i també els alcaldes de l'àrea metropolitana enquadrats al PSC- per la gestió de la crisi sanitària. L'executiu de Sánchez, sosté el president, ha de "garantir" reformes legislatives que afavoreixin les administracions locals i també "injectar liquiditat econòmica" al servei de la funció social. I ho ha de fer, manté Torra, des de la "complementarietat i el reconeixement mutu".

