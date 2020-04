Frenada en el creixement de víctimes i contagis per coronavirus a l'Estat

Fre al creixement de víctimes i contagis arreu de l'Estat. Les dades fetes públiques aquest dissabte indiquen que en les últimes 24 hores hi ha hagut 809 morts, més d'un centenar menys que els 932 registrats divendres i la dada més baixa de tota la setmana. Les defuncions totals, però, arriben a 11.744. A hores d'ara, l'estat espanyol és el país amb més afectats d'Europa i el segon a nivell mundial, tot i que la dada d'avui suposa una davallada rellevant respecte les xifres rècord que hi ha hagut durant la setmana. Dijous, per exemple, es va arribar a les 950 víctimes en un dia.Mentrestant, l'increment de contagis diagnosticats disminueix lleugerament, com ja va passar ahir. En les darreres 24 hores, s'han detectat 7.026 contagis, menys que els 7.472 de divendres, i la xifra total és de 124.735 casos. Malgrat això, Espanya ja és, oficialment, el país d'Europa amb més casos, i se situa des d'ahir per damunt d'Itàlia, que fins a finals d'aquesta setmana sumava 115.000 positius i 14.000 morts.En les pròximes hores, el govern espanyol ha de decidir si, acollint-se als criteris dels experts, s'allarga l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril. Pedro Sánchez ho comunicarà avui a l'oposició després de reunir-se amb els experts. Sobre la taula hi ha la possibilitat de sostenir el confinament total fins el 26 d'abril, de manera que fins aquell moment no es podrien obrir totes aquelles activitats no considerades essencials.Els responsables de Sanitat i els membres del govern espanyol ja fa dies que parlen d'un "alentiment" dels contagis i han posat sobre la taula que és possible que s'hagi assolit el pic . Amb tot, insisteixen que això no volia dir que s'alleugerís la pressió a les UCI. De fet, segons les darreres dades oficials, ha crescut la xifra de persones greus. En aquests moments, hi ha 6.522 persones a la UCI, 116 persones més que aquest divendres. Es tracta d'un creixement sensiblement menor que el dels últims dies.

